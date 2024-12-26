«Агро-Спутник» более 20 лет удерживает лидерство на отечественном рынке снеков

Компания «Агро-Спутник» была основана в 2002 году. Умеренный климат, удачное географическое положение, отборная сырьевая база и собственные поля, на которых выращивался подсолнечник, способствовали становлению компании, как с момента ее появления, так и развитию по нынешнее время.
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