Казахи — это казаки…

Владимир Алтайцев

В истории России были казаками буряты, если мне память не изменяет. Но уж они-то к казаХам точно отношения не имеют.А чтобы попасть в казаки, надо было обязательно принять православие. А иная вера это ужен иной менталитет. Что точно, так то, что мусульман среди казаков не было. Либо православие принимай, либо от ворот поворот тебе.