Заявления о том, что у казахов никогда не было государственности, все еще являются достаточно часто обсуждаемой темой, особенно в приграничных районах России.
Казахи — это казаки…
Комментарии
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Владимир Алтайцев
В истории России были казаками буряты, если мне память не изменяет. Но уж они-то к казаХам точно отношения не имеют.А чтобы попасть в казаки, надо было обязательно принять православие. А иная вера это ужен иной менталитет. Что точно, так то, что мусульман среди казаков не было. Либо православие принимай, либо от ворот поворот тебе.
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6 час.
Gennady Sokolovsky
Так называемые "казахи" - это сбежавшие КИРГИЗЫ. Учите историю. НЕТ и НИКОГДА не было "казахов".
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38 мин.
Андрей Бедный
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13 мин.
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