Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    Казахи — это казаки…
  • Gennady Sokolovsky
    Так называемые "казахи" - это сбежавшие КИРГИЗЫ. Учите историю. НЕТ и НИКОГДА не было "казахов".Казахи — это казаки…
  • Владимир Алтайцев
    В истории России  были казаками  буряты, если мне память не изменяет. Но уж они-то  к казаХам точно отношения  не име...Казахи — это казаки…

Казахи — это казаки…

Казахи — это казаки…

Заявления о том, что у казахов никогда не было государственности, все еще являются достаточно часто обсуждаемой темой, особенно в приграничных районах России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
В истории России  были казаками  буряты, если мне память не изменяет. Но уж они-то  к казаХам точно отношения  не имеют.А чтобы  попасть в казаки, надо  было обязательно  принять православие. А  иная  вера  это ужен иной  менталитет. Что точно, так  то, что  мусульман  среди  казаков  не  было. Либо  православие  принимай, либо от ворот поворот тебе.
Ответить
6 час.
Gennady Sokolovsky
Так называемые &quot;казахи&quot; - это сбежавшие КИРГИЗЫ. Учите историю. НЕТ и НИКОГДА не было &quot;казахов&quot;.
Ответить
38 мин.
Андрей Бедный
Ответить
13 мин.
наверх