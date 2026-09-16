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Издевательство и абсурд: что не так с календарём Формулы 1 2027 года?

Издевательство и абсурд: что не так с календарём Формулы 1 2027 года?

Audi Revolute F1 TeamКалендарь Формулы 1 на 2027 год получился довольно любопытным. Возвращение Бахрейна и Саудовской Аравии особого удивления не вызывает, несмотря на неопределенность вокруг концовки нынешнего сезона.

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