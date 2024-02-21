Данилов попросил Европу отдать «весь военный металлом» для уничтожения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что для победы над Россией европейские страны должны отдать Киеву весь «военный металлолом» – «всю артиллерию, бронетехнику и F-16», поскольку в будущих войнах Европе это «уже не пригодится», – сообщают украинские СМИ.