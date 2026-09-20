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Регионы России

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США готовят масштабные санкции против Международного уголовного суда

США готовят масштабные санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести масштабные санкции против Международного уголовного суда (МУС).

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