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Снова Глюкоза – задержание в аэропорту: Наркотики или месть бывшего продюсера?

Снова Глюкоза – задержание в аэропорту: Наркотики или месть бывшего продюсера?

После задержания в Шереметьево за наркотики Глюкоза вспомнила про месть продюсера.Русская артистка Наталья Чистякова-Ионова (она же Глюкоза) в очередной раз угодила в сомнительную историю.

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