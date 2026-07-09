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Алаев: «Мы смотрим на определенные решения наших западных коллег, и есть какая-то надежда, что ситуация поменяется»

Алаев: «Мы смотрим на определенные решения наших западных коллег, и есть какая-то надежда, что ситуация поменяется»

Президент Премьер-лиги Александр Алаев на церемонии вручения премии WINLINE Герои РПЛ заявил, что российский футбол выдержал испытание в виде отстранения от международных турниров, которое длится до сих пор с февраля 2022 года.

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