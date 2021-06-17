«Пока Россия выглядит мертвой командой, но из группы может выйти», - бывший легионер ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал итог матча россиян с финнами на Евро-2020 (1:0), назвав его концовку анти - футболом, а сборную России – «мертвой командой» «Очень важная победа для России, но в последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры, я не видел никакого футбола.