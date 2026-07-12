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Спорт Уик-Энд

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Сергей СЕМАК: Для товарищеских матчей такое количество зрителей - это фантастика

Сергей СЕМАК: Для товарищеских матчей такое количество зрителей - это фантастика

По сегодняшней встрече нельзя делать выводы, кто конкретно будет играть за Суперкубок со «Спартаком» - еще есть время Наставник «Зенита» после игры пребывал в прекрасном настроении (команда уверенно победила сильного соперника, никто не травмировался, товарищеский матч собрал почти 30 тысяч зрителей) и сразу же стал отвечать на вопросы журналистов.

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