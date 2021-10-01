Александр Роджерс: Доминирование госкапитализма в России начинают признавать учёные

ЗанозаАлександр Роджерс: Доминирование госкапитализма в России начинают признавать учёные Выборы завершились, и теперь можно сосредоточиться на важном. Уже давно назрел очередной разговор о госкапитализме в России.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванА ведь ДОМИНИРУЕТ, да ещё и кусается.ИванЛГЛюдмила ГагариноваСтатья заставляет думать, требует от читателя дополнительного более глубокого погружения в тему. Что полезно всем, а особенно диванно-кухонным критиканам. Спасибо, Автор!Адольф ПешковСтатья бесценна уже тем, что сам авторАдольф ПешковСтатья бесценна уже тем, что сам автор, наконец, понял, что при доминировании крупного частного капитала истинная демократия невозможна. Демократия это когда народ через своих избранных представителей управляет ( государством) экономикой. Остаётся только добавить к его тенксту: "А над Думой - красный флаг. Хотелось бы отметить, что между автором и оппонентами очень долго продолжался "пин - понг" . А вопрос гораздо проще. Многие авторы всё время утверждали, что в СССР был не социализм, а госкапитализм. А Ленин и не отрицал, что недоразвитый российский капитализм не имеет предпосылок немедленного строительства социализма. Надо сначала образовать производительные силы, рабочий класс. Они были создан и было построено социалистическое государство. Либералы его разрушили силой. Но при дележе не учли, что не все отрасли были высокорентабельны и они были попросту заброшены. А владельцам высокорентабельных отраслей нет никакого желания что то ещё развивать. Так и прошло 30 лет топтания и тщетных попыток вдохнуть в них энтузиазм. Зависимость России от ТНП возросла многократно. Теперь государство должно интенсивно строить производства ТНП, размещая их в регионах и привлекая сельское население. Это и десятки миллионов рабочих мест и значительное снижение импорта. Потом эти производства можно продать частникам.Комментировать
Свежие комментарии