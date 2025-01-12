Убийство мужа, коровы и ребенок от донора спермы: куда пропала Лариса Черникова

В прошлом году «звезде 90-х» исполнилось 50 лет. «Одинокий волк», «Музыка дождя», «Подари мне ночь», «Да ты не смейся» — эти и другие хиты Ларисы Черниковой в середине 90-х годов звучали чуть ли ни в каждом доме в России.