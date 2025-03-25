RT: журналистов SOTA и Фейгина проверят на нарушение границы РФ под Курском

Депутат Госдумы и член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Олег Матвейчев обратился в прокуратуру за тем, чтобы там дали правовую оценку действиям оппозиционных журналистов и блогеров, являющихся гражданами России, которые вместе с войсками ВСУ находились в Курской области.