RT: журналистов SOTA и Фейгина проверят на нарушение границы РФ под Курском

Депутат Госдумы и член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Олег Матвейчев обратился в прокуратуру за тем, чтобы там дали правовую оценку действиям оппозиционных журналистов и блогеров, являющихся гражданами России, которые вместе с войсками ВСУ находились в Курской области.
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