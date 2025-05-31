Русская весна
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Русская весна

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Санкции США и ЕС против России ударили по мировой экономике

Санкции США и ЕС против России ударили по мировой экономике

Санкции и сдерживание России со стороны США и Запада нанесли серьезный удар по международному экономическому порядку, заявил в пятницу директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи.

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