Стартап по выпуску электромобилей Canoo объявил о своём банкротстве и прекращ...

Стартап по выпуску электромобилей Canoo объявил о своём банкротстве и прекращении деятельностиВесьма символично, что предстоящий уход с политической сцены Джозефа Байдена (Joseph Biden) ознаменовался печальным для американской электромобильной отрасли событием.
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