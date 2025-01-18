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Стартап по выпуску электромобилей Canoo объявил о своём банкротстве и прекращ...

Стартап по выпуску электромобилей Canoo объявил о своём банкротстве и прекращ...

Стартап по выпуску электромобилей Canoo объявил о своём банкротстве и прекращении деятельностиВесьма символично, что предстоящий уход с политической сцены Джозефа Байдена (Joseph Biden) ознаменовался печальным для американской электромобильной отрасли событием.

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