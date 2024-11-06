В Архангельске объявили режим повышенной готовности в связи с ледоставом

В пресс-службе администрации города сообщили, что режим введен с 5 ноября.Глава города Дмитрий Морев утвердил план мероприятий по организации буксирных перевозок на островные территории и обеспечению товарами первой необходимости муниципальных учреждений и жителей островов, находящихся в черте Архангельска.