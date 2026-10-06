Смартфон с 2-дюймовым экраном возле камеры, АКБ на 6000 мА•ч, зарядкой и чехлом в комплекте. Представлен Honor X5d

Основная камера получила разрешение 50 Мп Honor представила бюджетный смартфон X5d s, который выделяется необычной для своего класса особенностью — дополнительным экраном на задней панели.
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