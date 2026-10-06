iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Смартфон с 2-дюймовым экраном возле камеры, АКБ на 6000 мА•ч, зарядкой и чехлом в комплекте. Представлен Honor X5d

Смартфон с 2-дюймовым экраном возле камеры, АКБ на 6000 мА•ч, зарядкой и чехлом в комплекте. Представлен Honor X5d

Основная камера получила разрешение 50 Мп Honor представила бюджетный смартфон X5d s, который выделяется необычной для своего класса особенностью — дополнительным экраном на задней панели.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым