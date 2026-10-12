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Царьград

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Харизматичные беглецы из высоких кабинетов: кто им разрешил уехать?

Харизматичные беглецы из высоких кабинетов: кто им разрешил уехать?

Одна из главных проблем бюрократии в России – нежелание чиновников брать на себя ответственность и принимать решения, заявил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире Царьграда.

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