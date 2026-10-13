В США объявили о ЧС в энергосистеме, охватывающей Вашингтон и 13 штатов

Министерство энергетики США объявило о чрезвычайной ситуации в энергосистеме, которая охватывает Вашингтон и 13 штатов.
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