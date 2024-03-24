Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

Страшный теракт, который произошёл в Крокус сите холл, снова ставит перед нами, как обществом вопрос: «как обезопасить себя в будущем?» Понятно, что поставить на каждый гражданский объект вооружённого сотрудника Росгвардии или ФСБ невозможно.