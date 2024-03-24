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Закон и Порядок

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Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

Андрей Клинцевич. Теракт в «Крокусе»: как обезопасить себя в будущем

  Страшный теракт, который произошёл в Крокус сите холл, снова ставит перед нами, как обществом вопрос: «как обезопасить себя в будущем?» Понятно, что поставить на каждый гражданский объект вооружённого сотрудника Росгвардии или ФСБ невозможно.

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