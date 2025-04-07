В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных

Законопроект по созданию института уполномоченного по защите животных направил на рассмотрение правительства РФ первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев «Справедливая Россия — За правду», 7 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.
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