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Twitch добавит тэги пола, сексуальной ориентации, расы, национальности и много других

Twitch добавит тэги пола, сексуальной ориентации, расы, национальности и много других

Вслед за добавлением на Twitch целой категории, посвященной бассейнам, джакузи и пляжам, платформа анонсировала введение более 350 новых тэгов, которые должны упростить процесс фильтрации контента и выделения каналов по специфическим направлениям.

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