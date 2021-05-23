Twitch добавит тэги пола, сексуальной ориентации, расы, национальности и много других

Вслед за добавлением на Twitch целой категории, посвященной бассейнам, джакузи и пляжам, платформа анонсировала введение более 350 новых тэгов, которые должны упростить процесс фильтрации контента и выделения каналов по специфическим направлениям.
Вслед за добавлением на Twitch целой категории, посвященной бассейнам, джакузи и пляжам, платформа анонсировала введение более 350 новых тэгов, которые должны упростить процесс фильтрации контента и выделения каналов по специфическим направлениям.
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