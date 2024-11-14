Увеличить зарплату полицейских в метро Новосибирска предложили власти

В региональный закон о мерах поддержки правоохранителей власти предлагают внести несколько новых категорий — сотрудников подведомственных учреждений ГУФСИН, которые проходят службу в исправительных центрах и замещают должности младшего начальствующего состава, а также сотрудников отдела полиции на метрополитене.
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