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Вечерний Новосибирск

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Увеличить зарплату полицейских в метро Новосибирска предложили власти

Увеличить зарплату полицейских в метро Новосибирска предложили власти

В региональный закон о мерах поддержки правоохранителей власти предлагают внести несколько новых категорий — сотрудников подведомственных учреждений ГУФСИН, которые проходят службу в исправительных центрах и замещают должности младшего начальствующего состава, а также сотрудников отдела полиции на метрополитене.

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