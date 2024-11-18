Какие прически и укладки с сезонных показов стоит повторить прямо сейчас?

Как выглядеть небанально и при этом не прилагать для этого сверхъестественных усилий? Обратите внимание на показы недель мод! Да, одежду оттуда большинство не может себе позволить, но зато в домашних условиях легко повторить макияж, маникюр и прически! И вот, оригинальный пучок вместе с одеждой из массмаркета превращается в самобытный и стильный образ.