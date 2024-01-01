После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины

star задаем с 2022г вопрос -почему не перекрыт поток военной помощи из-за рубежа в украину,даже звучали подсказки ,как сделать это с меньшими затратами .что еще не все красные линии пройдены?

Игорь Мы работаем, про одесский поезд думаю все слышали, а там два "патриота" везли - теперь куча хлама. Думаете почти тонну эквивалента тротила 12ти мужикам было просто перенести? Работаем, братья!