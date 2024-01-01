Удар по детям в Белгороде корректировали. Чтобы точно попасть по малышам Военный волонтёр Алексей Живов отметил, что ВСУ устроили особую по подлости провокацию - били целенаправленно по женщинам и детям в центре Белгорода.
После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины
Комментарии
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задаем с 2022г вопрос -почему не перекрыт поток военной помощи из-за рубежа в украину,даже звучали подсказки ,как сделать это с меньшими затратами .что еще не все красные линии пройдены?
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5 час.
Игорь
Мы работаем, про одесский поезд думаю все слышали, а там два "патриота" везли - теперь куча хлама. Думаете почти тонну эквивалента тротила 12ти мужикам было просто перенести? Работаем, братья!
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4 час.
Игорь
Кстати , сэкономили почти 400 кило. где сейчас группа не знаю даже я - их инструктор. Последняя связь была из под Полтавы
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4 час.
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