Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    А в кишлак будут транспортировать за наш счёт, или за их?Улицы Питера стал...
  • михаил валеев
    А были рейд или обратно враньё. Ну и тут некоторые называУлицы Питера стал...
  • Леонид Попивняк
    ....вы все тридцать лет при его правлении прожили?????Сивков указал на ...

После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины

После террористической атаки киевского режима в Белгороде, русские ракеты полетели в сторону Украины

Удар по детям в Белгороде корректировали. Чтобы точно попасть по малышам Военный волонтёр Алексей Живов отметил, что ВСУ устроили особую по подлости провокацию - били целенаправленно по женщинам и детям в центре Белгорода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
задаем с 2022г вопрос -почему не перекрыт поток военной помощи из-за рубежа в украину,даже звучали подсказки ,как сделать это с меньшими затратами .что еще не все красные линии пройдены?
Ответить
5 час.
Игорь
Мы работаем, про одесский поезд думаю все слышали, а там два &quot;патриота&quot; везли - теперь куча хлама. Думаете почти тонну эквивалента тротила  12ти мужикам было просто перенести? Работаем, братья!
Ответить
4 час.
Игорь
Кстати , сэкономили почти 400 кило. где сейчас группа не знаю даже я - их инструктор. Последняя связь была из под Полтавы
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх