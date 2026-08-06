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Царьград

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"Не может налюбоваться на себя в зеркало". Девочка с "маской Бэтмена" оставила позади свой недуг

"Не может налюбоваться на себя в зеркало". Девочка с "маской Бэтмена" оставила позади свой недуг

Мама девочки раскрыла, что "маска Бэтмена" навсегда осталась в прошлом. Операция прошла успешно.Девочка из Америки Луна Феннер больше известная, как девочка с "маской Бэтмена" прошла очередную операцию и ей уже сняли швы.

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