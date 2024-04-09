Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий

Американский президент Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах президента США в ноябре Дональд Трамп потребует от Украины решиться на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.
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