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Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий

Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий

Американский президент Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах президента США в ноябре Дональд Трамп потребует от Украины решиться на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.

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Комментарии
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Betahon
Подозрительность у шизофреников-это один из характеризующих заболевание симптомов и относится к этому надо соответствующим образом...
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