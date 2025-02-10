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Царьград

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Миротворцы на Украине: возможно ли вмешательство без мандата ООН?

Миротворцы на Украине: возможно ли вмешательство без мандата ООН?

Развертывание миротворческих войск на Украине требует мандата Совета Безопасности ООН, заявил Василий Небензя.

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