«Теплосеть» начала замену главного участка тепломагистрали «Полюстровская» в Петербурге

Она обеспечивает теплом жителей Калининского и Красногвардейского районов После завершения установки и подключения потребителей к временной теплотрассе, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали замену главного участка тепломагистрали «Полюстровская», который обеспечивает теплом жителей Калининского и Красногвардейского районов.
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