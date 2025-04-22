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Петербургский дневник

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«Теплосеть» начала замену главного участка тепломагистрали «Полюстровская» в Петербурге

«Теплосеть» начала замену главного участка тепломагистрали «Полюстровская» в Петербурге

Она обеспечивает теплом жителей Калининского и Красногвардейского районов После завершения установки и подключения потребителей к временной теплотрассе, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали замену главного участка тепломагистрали «Полюстровская», который обеспечивает теплом жителей Калининского и Красногвардейского районов.

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