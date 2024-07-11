На Hyundai подали в суд за завышение продаж электрокаров

Издание The Verge со ссылкой на сторону обвинения пишет, что южнокорейский автопроизводитель оказывал давление на американских дилеров, чтобы те искусственно завышали продажи электрических машин «на бумаге».
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