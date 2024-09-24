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РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла»

РСЗО серии «Фади» движения «Хезболла»

РСЗО «Фади» ведет огонь. Предположительно, 22 сентября 2024 г.Ливанское движение «Хезболла» продолжает наносить удары по территории Израиля.

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