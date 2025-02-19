Экс-глава МИД Украины: Жителям Украины не нужно ждать хороших новостей в ближайшее время Жителям Украины не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время.
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Экс-глава МИД Украины: Жителям Украины не нужно ждать хороших новостей в ближайшее время Жителям Украины не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время.
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