Блогер Шарий посмеялся над Зеленским после его встречи с Трампом: «Демонстрация недоверия»

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Живший на Украине блогер Анатолий Шарий прокомментировал прошедшую в Париже встречу президента Франции Эммануэля Макрона, победившего на выборах в США Дональда Трампа и комика Владимира Зеленского.
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