В Раде раскрыли, почему Зеленскому советуют бежать во Францию

КИЕВ, 22 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что единственной страной, которая сможет принять Владимира Зеленского после возможного бегства, является Франция.
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