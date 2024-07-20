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Посольство назвало обвинения в кибератаках частью пропаганды США против РФ

Посольство назвало обвинения в кибератаках частью пропаганды США против РФ

Пресс-служба дипломатической миссии Российской Федерации на американской территории проинформировала о том, что постоянные попытки уличить граждан РФ в причастности к киберпреступности оказались частью направленной против державы пропаганды.

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