Россия исключила передачу Курил Японии

Вероятность того, что Россия передаст Японии Курильские острова, равна нулю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
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