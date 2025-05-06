В Тамбове выпустили на свободу вылеченного ястреба-перепелятника

Сегодня в природу вернулся самец ястреба-перепелятника, прошедший длительный курс лечения. Птицу прошлого года рождения с травмированным крылом обнаружили в тяжелом состоянии на улице Мичуринской в Тамбове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии