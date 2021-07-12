Русская весна

115 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Твою мать.... До чего же тупорылые и педерастические эти США! Россия может запроста закрыть вентиль СП-2 и Европа буд...Республиканцы обе...
  • odyssey2006 odyssey2007
    Cобянин второй год пропускает заразу в Москву и только болтает со своей Раковой о каких-то мерах. Их всё устраивает. ...Коронавирус в Рос...
  • Виктор Луговой
    Но что-то последнее время слишком много примеров, как очередная говорящая голова выходит в тира... в отставку и начин...MH17: Евросоюз об...

Донбасс: сильный обстрел из тяжёлого, разбита школа (+ВИДЕО, ФОТО)

Донбасс: сильный обстрел из тяжёлого, разбита школа (+ВИДЕО, ФОТО)

Новость обновляется Сегодня с утра украинские оккупанты обстреливали из артиллерии окраины города Горловки.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Петр Петрович
Что скажешь Путин? Пора признавать ДНР и ЛНР. Русских обстреливают и убивают уже 7 лет. Тебе не жалко их? Не стыдно за своё бездействие? Прекрати все экономические связи с окраиной. Не можешь? Понятно, как же будут твои друзья олигархи зарабатывать.
Vasil Cornev
Ну убей меня, не пойму, почему армия ДНР не наносит ответные удары!? Помнится, Сашка еще был жив, тот напрасно не лялячил и как только обстреляли Трудовские выкатил 122мм. гаубицы и смешал с землей батарею бандерлогов! Несколько месяцев после этого херои боялись хвост поднять! На каждый прилетевший снаряд или мину надо отвечать в три раза больше, как минимум!!! А этот скулеж уже надоел!
Петр Петрович
Путин не даёт согласие
Vasil Cornev
Подождем..., твою мать!! Как в песне.

Картина дня

наверх