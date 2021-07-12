Донбасс: сильный обстрел из тяжёлого, разбита школа (+ВИДЕО, ФОТО)

Русская веснаПолитикаДонбасс: сильный обстрел из тяжёлого, разбита школа (+ВИДЕО, ФОТО)Новость обновляется Сегодня с утра украинские оккупанты обстреливали из артиллерии окраины города Горловки.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ПетровичЧто скажешь Путин? Пора признавать ДНР и ЛНР. Русских обстреливают и убивают уже 7 лет. Тебе не жалко их? Не стыдно за своё бездействие? Прекрати все экономические связи с окраиной. Не можешь? Понятно, как же будут твои друзья олигархи зарабатывать.Vasil CornevНу убей меня, не пойму, почему армия ДНР не наносит ответные удары!? Помнится, Сашка еще был жив, тот напрасно не лялячил и как только обстреляли Трудовские выкатил 122мм. гаубицы и смешал с землей батарею бандерлогов! Несколько месяцев после этого херои боялись хвост поднять! На каждый прилетевший снаряд или мину надо отвечать в три раза больше, как минимум!!! А этот скулеж уже надоел!Петр ПетровичПутин не даёт согласиеVasil CornevПодождем..., твою мать!! Как в песне.Комментировать
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