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Русская весна

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Грузовой поезд сошёл с рельсов после «вмешательства посторонних лиц» в Рязанской области

Грузовой поезд сошёл с рельсов после «вмешательства посторонних лиц» в Рязанской области

В Рязанской области в результате «вмешательства посторонних лиц» с рельсов сошёл грузовой состав. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

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