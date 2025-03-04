Сестра Ким Чен Ына пригрозила обновлением рекордов сил стратегического сдерживания

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, а также замначальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сообщила о том, что КНДР вполне может установить новый рекорд по применению сил стратегического сдерживания на фоне «рекордного» присутствия стратегических сил США в регионе.