Политика как он...
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Политика как она есть

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Сестра Ким Чен Ына пригрозила обновлением рекордов сил стратегического сдерживания

Сестра Ким Чен Ына пригрозила обновлением рекордов сил стратегического сдерживания

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, а также замначальника отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сообщила о том, что КНДР вполне может установить новый рекорд по применению сил стратегического сдерживания на фоне «рекордного» присутствия стратегических сил США в регионе.

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