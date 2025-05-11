Ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny оказался в центре дискуссий из-за из...

Ремастер Onimusha 2: Samurai's Destiny оказался в центре дискуссий из-за изменений во внешности персонажаСетевой ресурс GoNintendoTweet опубликовал сообщение, озаглавленное “Поклонники заметили необъяснимую смену гардероба в Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)