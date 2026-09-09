Украине не хватает 22,4 миллиарда долларов на зарплаты военным

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украине не хватает почти триллиона гривен, или 22,4 миллиарда долларов, на выплату зарплат военнослужащим.
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