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Украине не хватает 22,4 миллиарда долларов на зарплаты военным

Украине не хватает 22,4 миллиарда долларов на зарплаты военным

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украине не хватает почти триллиона гривен, или 22,4 миллиарда долларов, на выплату зарплат военнослужащим.

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