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Официально: Исраэль Адесанья и Алекс Перейра возглавят турнир UFC 281

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке против Алекса Перейры в ночь на 13 ноября.

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