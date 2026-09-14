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В Барнауле определили победителей проекта "Голос города"

В Барнауле определили победителей проекта "Голос города"

74 уличных концерта и 177 артистов со всего Алтайского края. Этим летом в регионе во второй раз прошел фестиваль уличной культуры "Голос города".

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