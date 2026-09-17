❗️Эффективность ПВО над Крымом достигла 95%, ежедневно уничтожается более 70 вражеских дронов Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» подтвердил высокую эффективность противовоздушной обороны региона, отметив, что система ПВО справляется со своей задачей на уровне 95%.