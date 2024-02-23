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Спрятать бойца: принципы и вопросы маскировки

Спрятать бойца: принципы и вопросы маскировки

Бойцы-участники Спецоперации в камуфлированном обмундировании и замаскированная бронемашинаВажнейшее место в военном деле занимает маскировка – комплекс мер разного рода по сокрытию своих личного состава, вооружений и позиций от противника.

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