Спрятать бойца: принципы и вопросы маскировки

Бойцы-участники Спецоперации в камуфлированном обмундировании и замаскированная бронемашинаВажнейшее место в военном деле занимает маскировка – комплекс мер разного рода по сокрытию своих личного состава, вооружений и позиций от противника.
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