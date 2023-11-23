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Протесты с погромами начались в Дублине после нападения на женщину с детьми

Протесты с погромами начались в Дублине после нападения на женщину с детьми

В Дублине начались антииммигрантские протесты с погромами и столкновениями с полицией, сообщил РБК. Причиной беспорядков стало вооруженное нападение мужчины — предположительно мигранта — на женщину с тремя детьми.

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