Протесты с погромами начались в Дублине после нападения на женщину с детьми

В Дублине начались антииммигрантские протесты с погромами и столкновениями с полицией, сообщил РБК. Причиной беспорядков стало вооруженное нападение мужчины — предположительно мигранта — на женщину с тремя детьми.
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