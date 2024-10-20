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Константин Шимановский: День отца - светлый семейный праздник! С 2021 года мы отмечаем его в третье воскресенье октября

Константин Шимановский: День отца - светлый семейный праздник! С 2021 года мы отмечаем его в третье воскресенье октября

День отца - светлый семейный праздник! С 2021 года мы отмечаем его в третье воскресенье октября. По предложению «Единой России» праздник учредил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

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