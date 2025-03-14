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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о том, что Овечкин не бросал в створ в матче с «Лос-Анджелесом»: «В большинстве он вряд ли хоть раз коснулся шайбы. У «Вашингтона» были проблемы со входом в зону»

39-летний капитан «Вашингтона» ни разу не бросил в створ в матче с «Лос-Анджелесом» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя отыграл около 9 минут в большинстве.

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