Президент Сьерра-Леоне посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 27 февраля по 2 марта будет находиться в Китае с государственным визитом, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.