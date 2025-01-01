Срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократили вдвое

В 2025 году вступают в силу ряд изменений в миграционной политике России. Одно из нововведений связано со сроками временного пребывания иностранцев без визового режима – с 1 января 2025 года они сократятся вдвое, с 180 до 90 суток за год.
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